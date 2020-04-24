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Koronavirüslü günlerde otomobilinizi unutmayın! Uzman isim otoparktaki araçları bekleyen tehlikeleri anlattı
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde çoğu vatandaş evde kalıp otomobillerini kapalı otoparklara veya sokağa bırakıp günlerce kullanmıyor. İleri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar, A Haber canlı yayınında çalıştırılmayan araçlardaki riskleri anlatıp araç sahiplerine bazı ipuçları verdi.
Giriş Tarihi: 24.04.2020 15:44Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 15:49