Koronavirüslü günlerde otomobilinizi unutmayın! Uzman isim otoparktaki araçları bekleyen tehlikeleri anlattı

İşte Büyükçınar'ın konuşmasının satır başları;

UZUN MÜDDET ÇALIŞMAMASI SORUN

Özellikle bazı ailelerde iki araba oluyor o bakımdan bir araba yedeğe çıkıyor. Uzun bir müddet çalışmaması tabi ki araba için sorun. Ama öncelikle park emniyetine alarak park etmek çok önemli ben onu özellikle kendi mahallem ve sitemden biliyorum. Bir iki hadise de söz konusu oldu boşta bırakılmış bir araç öndeki park etmiş bir araca çarptı. O bakımdan mutlaka viteste bırakmalarını ben öneriyorum kullanmadıkları araçlarını ve park tedbirlerini alarak eğer bir kaldırım varsa o tarafa doğru direksiyonu çevirerek park etmelerini ve el frenini çekmelerini öneriyorum bu çok önemli.