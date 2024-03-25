Elektrikli araçlarda kredi düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yerel üreticiler tarafından üretilen elektrik motorlu araçlar için özel kredi düzenlemesine gitti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun, uzmanına sordu.

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