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Elektrikli araçlarda kredi düzenlemesi

Tülay Ayçiçek
ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 14:28
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yerel üreticiler tarafından üretilen elektrik motorlu araçlar için özel kredi düzenlemesine gitti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun, uzmanına sordu.
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Elektrikli araçlarda kredi düzenlemesi
Elektrikli araçlarda kredi düzenlemesi
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