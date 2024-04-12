12 Nisan 2024, Cuma
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Bayram sonrası araç fiyatları artar mı? Sıfır ve ikinci elde son durum ne?
Araç piyasası bahar aylarına girilmesiyle birlikte hareketlendi. Araç satış rakamlarında ise bir artış söz konusuydu. Peki bayram sonrası araç fiyatları artar mı? Otomobil piyasasına dair gelişmeleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel değerlendirdi.