Sıfır araç aldı boyalı çıktı

İkinci el otomobil almak isteyenlerin, araçta bilinmeyen bir hasar olup olmadığını öğrenmek için başvurduğu ilk adres ekspertiz merkezleri. Önemli buradan alınan rapor. Ama sadece ikinci el araç satın alanlar için değil. Sıfır araçlara da ekspertiz raporu çıkarılması gerekiyor. Otomotiv uzmanları söylüyor bunu. Haklılar da çünkü sıfır diye satılıp, hasarlı çıkan onlarca araç var piyasada.

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