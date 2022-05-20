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İkinci el ve kiralık araçlara yoğun talep! Kiralık araç bulmak neden zorlaştı?

A Haber
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Giriş: 20.05.2022 14:58
İkinci el araç ve kiralık pazarında hareketlilik yaşanıyor. Talep fazlalığı nedeniyle kiralık araç bulmak da zorlaştı. Peki piyasa ne durumda? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan Filo Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Yıldırım değerlendirdi.
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Kiralık araç bulmak neden zorlaştı?
Kiralık araç bulmak neden zorlaştı?
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