20 Mayıs 2022, Cuma
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İkinci el ve kiralık araçlara yoğun talep! Kiralık araç bulmak neden zorlaştı?
İkinci el araç ve kiralık pazarında hareketlilik yaşanıyor. Talep fazlalığı nedeniyle kiralık araç bulmak da zorlaştı. Peki piyasa ne durumda? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan Filo Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Yıldırım değerlendirdi.