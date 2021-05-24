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Hakkarili çoban 1.5 yılda yaptı! 20 litre benzinle 150 kilometre

İHA
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Giriş: 24.05.2021 09:23
Güncelleme:24.05.2021 09:31
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çobanlık yapan Mehmet Şerif Karahan, 1,5 sene üzerinde çalışarak 'Hummer' tarzı bir araba yaptı. Yaptığı aracı Teknofest'e yetiştiremediği için çok üzüldüğünü dile getiren Mehmet Şerif Karahan, "İmkânlarım yoktu, yoksa daha da güzel bir şey yapacaktım. Eğer imkânlar olursa 600 beygir gücünde araç yapacağım. Aracımın ağırlığı 700 kilodur ve 2 kişiliktir. Bayrak-1 isimli aracım 20 litre benzinle, yani bir depo benzinle 150 kilometreye kadar yol alabiliyor." dedi.
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