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Bir düğmeye basmak yeterli! Araçlarda kilometre sahtekarlığı! Kilometresi dondurulmuş araç nasıl anlaşılır?

A Haber
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Giriş: 09.01.2022 09:58
Güncelleme:09.01.2022 10:10
Otomobil almak isteyen kişiler için kilometre oldukça önemli bir faktördür. Özellikle ikinci el otomobil satıcıları birçok hileye başvurabiliyor. Bu hilelerden biri de kilometre sayacının durdurulması. Peki otomobil alacaklar bu hileyi nasıl farkeder? İşte ayrıntılar...
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