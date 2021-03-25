Bakanlık otoparklar için yeni dönem kararını duyurdu! Artık zorunlu oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın otoparklar için aldığı yeni karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık binalarda 20 ve üzeri araçlık otopark alanlarının yüzde 5'i elektrikli araçlara ayrılacak. Ayrıca binalarda, 80 metrekare altı her 3 daire için 1 adet, 80 metrekare ile 120 metrekare arası her 2 daire için 1 adet otopark zorunlu.