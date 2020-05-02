Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç: Corona virüs hepimize tokat gibi ders oldu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Serdar Ortaç A Haber’e konuk olarak çok özel açıklamalarda bulundu. Corona virüs tedbirleri kapsamında evde vakit geçiren Serdar Ortaç, bu sürecin herkes için iyi bir ders olduğunu söyledi. Dışarı çıkmayı ve bisikletini çok özlediğinin söyleyen Ortaç, salgın sonrası her şeyin eskisinden daha parlak olacağına inandığını belirtti.

Corona virüsü (Covid 19) salgını nedeniyle kendisini karantinaya alan ve evde vakit geçiren Serdar Ortaç, A Haber'e konuk oldu. Zor günlerin geride kalacağını ve eskisinden de parlak günler yaşanacağını söyleyen Serdar Ortaç, 'En çok bisikletimi özlüyorum. Sahilde rahat gezmeyi özlüyorum.' dedi.

İşte Serdar Ortaç'ın yaptığı açıklamalar;

En çok bisikletimi özlüyorum. Rahat ve serbest sahilde gezmeyi özlüyorum. Evde alt katta stüdyo var, müzik yapıyorum. Bu süreçte 10-15 tane yeni şarkı yaptım, onlarla uğraşıyorum. Ama hava almayı, dışarı çıkmayı özlüyor tabi insan.

'EN ÖNEMLİ ŞEY AİLE'

Bu süreçte en çok şunu fark ettim, ailen her şeyin üstünde. Zaten öyleydi ama şimdi daha çok farkına varıyorsun. Dünya malın olsa hiçbir işe yaramayacağını bir kere daha anladım. Şimdi uçağım olsa nereye gideceğim? Gemim olma o gemiyle nereye seyahat edeceğim? Hangi deniz kıyısına. Bu salgın bize iyi bir tokat, iyi bir ders oldu bize. Ramazanında bir yararı olacak. Ramazan da bu salgını temizleyecek bir su gibi.

'LİNÇ EDİLMEK UMURUMDA DEĞİL'

Salgın sürecinde Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı, Başkan çok iyi çalıştılar. Zaten iyi çalışıyorlardı da bunlar hepimiz için bir sınav oluyor.

Linç edilmek umurumda değil. Demokrasi herkes fikrini söylesin diye vardır ama doğru tektir. Doğru gerçekte bir tanedir. Komşusu açken kendi tok yatan bizden değildir, diye başladık hayata. Bizim toplumumuz hep bunu söyledi.

AMERİKA'DA KAZA GEÇİRDİM HASTANEYE GİREMEDİM

Ben bir gün Amerika'da trafik kazası geçirdim hastanede içeri almıyorlar adamı. Bugün 50 bin kişi vefat sayısı var orada. Ben şükür ediyorum kendimize.'

'ESKİSİNDEN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM'

Konserlerde artık insanlar aynı masada oturup rahat bir şekilde dans edecek, şarkı dinleyebilecek mi onu bilmiyorum. Ama Türk halkı mutluluğu sever ve ister. Dostluğu da sever. Zannediyorum çok çabuk adapte olurlar. Temmuz ayında ilk konserimle başlayıp yerimde durmayacağımı zannediyorum. Öyle hayal ediyorum. Eskisinden daha çok çalışacağımı düşünüyorum. Çünkü insanlar eğlenceyi, müziği özleyecek. Mesela peş peşe bir sürü düğün olacak. Bence her şey eskisinden daha parlak olacak.