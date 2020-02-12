Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo 6. bölüm fragmanı…

Show TV’nin sevilen dizisi Ramo’nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 6. bölüm fragmanında Sibel ve Ramo arasındaki yüzleşme dikkatleri çekti. Gözyaşları içinde pişmanlığını dile getiren Sibel’in büyük pişmanlık yaşadığı görülürken, Ramo ve ailesinin gözyaşlarıyla uğurladığı kişinin kim olduğu merak uyandırdı. İşte Ramo’nun 18 Şubat 2020 Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümünde yaşanacaklar...

Salı akşamlarının sevilen dizisi Ramo'nun merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'de ekrana gelen BKM imzalı dizisi Ramo'nun yeni bölüm fragmanında Sibel'in gözyaşları içinde büyük bir pişmanlık yaşadığı görülürken, Ramo ile arasındaki yüzleşme dikkat çekti.

Çekilen silahların gerilimi arttırdığı tanıtımda Ramo ve ailesinin gözyaşlarıyla uğurladığı kişinin kim olduğu merak uyandırdı.

RAMO 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo dün akşam yayınlanan 5. Bölümünde, Ramo Hasan'a kurulan tuzağı duyunca deliye döndü. Hasan ise tek başına çatışmanın ortasındayken yardımına Taklacı koştu. Hasan ve Taklacı'nın ölüm kalım savaşı verdiği anlarda umutlar tükenirken, Ramo ağabeyini kurtardı.

Boz'un ortadan kaybolduğunu duyan herkes telaşa düştü. Ramo, can dostunun öldürüldüğünden şüphelenirken, Boz'u Yavuz'un kurtardığı ortaya çıktı. Boz yaşıyordu ancak Fatoş'un evlendiğini öğrenmek onun için ölümden beter oldu. Hasan ve Doğan, Ceyhan'ı kardeşinin karısı ve çocuklarının evinde buldu.

Ramo ve Hasan tam yakalayacakken Ceyhan kaçarak kurtuldu. Fidan, Yavuz'un odasında gördüğü Ramo'nun dosyasını öğrenmek için otele gitti. Yavuz'un odasına girmeyi başarsa da çıkmayı başaramadı. Fidan ve Yavuz'un arasındaki yakınlaşma ise dikkat çekiciydi.

Sibel sonunda gizli geçidi buldu. Ramo, Ceyhan ile Halef'in görüştüğünü fotoğraflarla belgeleyip Süleyman'a gösterdi. Süleyman'ın sorguya çektiği Neco ise tüm planı anlattı. Sibel gizli tüneli bulacaktı, Ceyhan oradan sızıp Ramo'ya saldıracaktı... Sibel kimseye zarar gelmesini istemediği için planı iptal ederek Ramo'ya her şeyi anlattı.

Ancak Ceyhan'ın plandan vazgeçmeye niyeti yoktu. Sibel'in Ramo'yu bıçakladığı, Ceyhan'ın tünelin kapağını açıp içeri girdiği final sahnesinde ise nefesler tutuldu.