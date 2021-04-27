Müge Anlı sesiyle büyüledi! Övgü yağdı

Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla fırtınalar estiren Müge Anlı, sosyal medyaya da hızlı giriş yaptı. Açtığı Instagram hesabıyla kısa sürede rekor takipçiye ulaşan Müge Anlı, paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. Son olarak 'Çabuk Olalım Aşkım' şarkısını seslendiren Anlı’ya Yıldız Tilbe’den övgü geldi.