Hekimoğlu 4. Bölüm yeni fragman videosu yayınladı izle | Hekimoğlu büyük bir risk alıyor |Video

Hekimoğlu 4. Bölüm 2 fragman videosu yayınladı. 21 Ocak 2020 Salı akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde Hekimoğlu büyük bir risk alıyor! İşte detaylar... Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D ekranında yayınlanıyor.

Hekimoğlu ilk etapta şizofreni hastası olduğundan şüphelendikleri hastaya odaklanıyor. Beynindeki tümör hastayı oldukça zorlamaktadır. Riskli bir operasyon olacağı için herkes tetiktedir. Bu operasyonun Dr. İpek'ten gizli gerçekleşmesi gerekmektedir. Hekimoğlu sorumluluğu üstlenerek bu operasyona karar verir.

Zeynep'in kederli davranışları Hekimoğlu'nun dikkatini çeker. Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de...

HEKİMOĞLU DİZİSİ KONUSU

Dizinin başrolü olan Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen),enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji uzmanı olarak görev yapıyor. Bilinen doktor tanımından uzak olan ve her hastasıyla birebir ilişki kuran Ateş Hekimoğlu, problemleri bu şekilde çözer. Hastane düzenine ayak uyduramaması nedeniyle yöneticisiyle birçok kez sorun yaşayan Hekimoğlu, teşhisleri kendisine bağlı 3 kişilik ekibiyle birlikte yapar.

HEKİMOĞLU HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Kanal D'nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu'nun ilk bölümü ile ekrana gelecek.

Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye'den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Hülya Gezer oturuyor.

Amerika'da Universal Television şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D'nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu, bu akşam Kanal D'de!

HEKİMOĞLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi İstanbul Tuzla'da çekilmektedir. Kanal D'nin yeni dizisi, Tuzla'daki Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.

HEKİMOĞLU OYUNCU KADROSU

17 Aralık Salı günü başlayan Hekimoğlu dizisinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay gibi isimler bulunuyor. Dizide Timuçin Esen Ateş Hekimoğlu, Okan Yalabık Orhan Yavuz, Ebru Özkan İpek Tekin, Kaan Yıldırım Mehmet Eli Çağlar, Aytaç Şaşmaz Emre Acar, Damlay Colbay ise Zeynep Can karakterine can verecek. Dizinin yönetmenliğini Hülya Gezer, senaristliğini ise Banu Kiremitçi yapıyor.