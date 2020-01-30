Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için...

Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Kanal D ekranlarında her Çarşamba akşamı yayınlanan romantik komedi dizisi Afili Aşk 32. yeni bölümde, Kerem ve Ayşe kendilerini gene bir oyun döngüsünün içinde bulacak. Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için görücü gelmesi teklifini kabul edecek. Karşılıklı oyunlar oynanmaya başlarken, bu oyunların sonu nasıl bitecek? İşte, merakla beklenen Afili Aşk 32. yeni bölüm fragmanı...

Afili Aşk 32. bölümde; Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için görücü gelme teklifini kabul eder. Kerem'de bunu öğrenip soluğu Ayşe'nin evinde alır. Ancak yaşanan hengame sırasında Rıza, yeni damat adayını onaylar. Yeni damat adayı Ömer ise Ayşe'nin gönlünü kazanmaya kararlıdır. Ayşe'ye jestler yapar. Bu sırada Kerem öfkeden delirmektedir. Ayşe ve Kerem bu sefer birbirlerine karşı oyunlar oynamaya başlar. Yiyecekleri akşam yemeği ikisi için de sürprizlere gebedir...

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahkemenin verdiği boşanma kararı herkes için şaşkınlıkla karşılanır. Kerem ve Ayşe boşanma sonrası bu olay yaşanmamış gibi davranır. Aşk acısının üstesinden bu şekilde gelmeye ve birbirlerinden uzak durmaya çalışırlar.

KEREM VE AYŞE YENİ BİR SAVAŞ İÇİNE GİRİYOR

Ayşe'nin Modamu'nun yüzü olması onları mecburen bir araya gelmek zorunda bırakır. Kerem ve Ayşe yeni bir savaş içine girerler. Kerem, Ayşe'yi şirketten uzaklaştırma yolu için eski çapkınlıklarına ve umursamaz hallerine devam eder.

AYŞE'NİN HESABA KATMADIĞI BİR ŞEY OLUYOR

Ayşe de boş durmaz kendi yöntemleriyle karşılık verir. Kerem'e inat kendisini istemeye gelmek isteyen gizemli talebine evet der. Ancak Ayşe'nin hiç hesaba katmadığı bir şey olur.

AYŞE'NİN KAFASINI KARIŞACAK MI?

İsteme günü kapının ansızın çalınmasıyla davetsiz bir misafir gelir. Gelen davetsiz misafirin söyledikleri acaba Ayşe'nin kafasını karıştıracak mıdır?