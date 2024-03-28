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Yargıtay'da başkanlık seçiminde 9. tur

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 09:56
Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimlerin üçüncü gününde de kazanan çıkmadı. Yapılan 8 tur oylamada hiçbir aday salt coğunluk olan 175 oya ulaşamadı. Seçimler iki aday arasında bugün yapılacak 9'uncu tur oylama ile devam edecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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Yargıtay’da başkanlık seçiminde 9. tur
Yargıtay'da başkanlık seçiminde 9. tur
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