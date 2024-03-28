Yargıtay’da başkanlık seçiminde 9. tur

Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimlerin üçüncü gününde de kazanan çıkmadı. Yapılan 8 tur oylamada hiçbir aday salt coğunluk olan 175 oya ulaşamadı. Seçimler iki aday arasında bugün yapılacak 9'uncu tur oylama ile devam edecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN