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42 ilde zehir tacirlerine darbe! Yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi 321 zehir taciri enselendi

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 27.04.2024 09:06
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde "Narkoçelik-14" operasyonu düzenleyerek zehir tacirlerine büyük bir darbe vurulduğunu açıkladı. Operasyon kapsamında 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 321 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
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