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Başkan Erdoğan'ın sözleri terör devletini kudurttu! İsrailli Bakan Katz Başkan Erdoğan'ı alçakça hedef aldı | Dışişleri Bakanlığından sert tepki

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 27.04.2024 08:48
Güncelleme:27.04.2024 08:48
Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda İsrail'e sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan, binlerce Gazzeli masumun katili olan Netanyahu'yu "Gazze kasabı ve modern dönem Firavun'u" olarak tanımlarken İsrail'in adım adım Kudüs'ü yok ettiğinin altını çizdi. Bu sözler üzerine rahatsız olan terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla Başkan Erdoğan'ı çirkin sözlerle hedef aldı. Siyonist Bakan Katz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımına Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır." ifadelerine yer verildi.
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