27 Nisan 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İsrail Refah’a saldırıya hazırlanıyor! İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi
Netanyahu hükümeti, tepkilerin gölgesinde Refah'a saldırmaya hazırlanırken İsrail basını önemli bir gelişmeyi gündeme taşıdı. Tel aviv yönetiminin, Mısır üzerinden Hamas'a yeni bir ateşkes teklifi ilettiği duyuruldu. Ancak görüşmelerin başarısız olması halinde Refah'a saldırıların başlayacağı ileri sürüldü. Ateşkes teklifinin ellerine ulaştığını bildiren Hamas'tan ise, "Taslağı inceliyoruz" açıklaması geldi.