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İsrail Refah’a saldırıya hazırlanıyor! İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 27.04.2024 08:52
Netanyahu hükümeti, tepkilerin gölgesinde Refah'a saldırmaya hazırlanırken İsrail basını önemli bir gelişmeyi gündeme taşıdı. Tel aviv yönetiminin, Mısır üzerinden Hamas'a yeni bir ateşkes teklifi ilettiği duyuruldu. Ancak görüşmelerin başarısız olması halinde Refah'a saldırıların başlayacağı ileri sürüldü. Ateşkes teklifinin ellerine ulaştığını bildiren Hamas'tan ise, "Taslağı inceliyoruz" açıklaması geldi.
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