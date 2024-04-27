BM: Gazze’de enkazın temizlenmesi 14 yılı bulur! Hasarın maliyeti 18,5 milyar dolar

Rotayı Refah'a çeviren İsrail geniş çaplı kara saldırısına hazırlanırken Birleşmiş Milletler'den çarpıcı bir açıklama geldi. BM yetkililerinden Pehr Lodhammar, İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılmasına ilişkin tahminlerde bulundu. Gazze'deki 37 milyon tondan fazla enkazın tamamen temizlenmesinin 14 yılı bulabileceğini söyledi.

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