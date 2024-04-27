Fransa ve Belçika'dan PKK'ya operasyon! Avrupa ne oldu da PKK/KCK'ya karşı harekete geçti?

Fransa ve Belçika'da geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın finans ve medya ağına operasyon düzenlendi. Böylece yıllarca Avrupa'da korunan PKK'ya karşı ciddi bir adım atılmış oldu. Almanya ve Fransa'da 20 binden fazla PKK sempatizanı var. Peki operasyonun düğmesine neden basıldı? Avrupa terör örgütüne karşı hangi tedbirleri alıyor? PKK yapılanması Avrupa'da nasıl çoğaldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.

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