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İYİ Parti'de karar günü! Yeni genel başkan belli oluyor! Meral Akşener'den veda konuşması...

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 11:41
İYİ Parti'de sonucu merakla beklenen 5.Olağanüstü Kongre bugün yapılacak. Genel Başkan Meral Akşener'in aday olmayacağı kongrede 3 aday yarışacak. Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlık için yarışacak isimler arasında Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Mehmet Tolga Akalın yer alıyor.
İYİ Parti’de karar günü! Yeni başkan belli oluyor...
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