27 Nisan 2024, Cumartesi
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İYİ Parti'de karar günü! Yeni genel başkan belli oluyor! Meral Akşener'den veda konuşması...
İYİ Parti'de sonucu merakla beklenen 5.Olağanüstü Kongre bugün yapılacak. Genel Başkan Meral Akşener'in aday olmayacağı kongrede 3 aday yarışacak. Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlık için yarışacak isimler arasında Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Mehmet Tolga Akalın yer alıyor.