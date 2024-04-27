Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli askıya çıktı! Yeni müfredatta Türkçe vurgusu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredat taslağı yayımlandı. Bir hafta askıda kalacak müfredat taslağı görüş ve önerilere açık olacak. Görüş ve öneriler eleştiriler alındıktan sonra kesinleşmiş hali kamuoyuna duyurulacak. Peki yeni müfredatın içeriğinde neler var?

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