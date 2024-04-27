27 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi! Beyaz Saray: Erdoğan’ı sabırsızlıkla bekliyoruz

Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi! Beyaz Saray: Erdoğan’ı sabırsızlıkla bekliyoruz

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2024 09:43
Başkan Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne yapmayı planladığı ziyaret ertelendi. Karar Türkiye'nin talebi üzerine Başkan Erdoğan'ın programındaki değişiklikler sebebiyle alındı. Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ve ABD arasında üst düzey temasların devam edeceğini vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan İstanbul’da!
Başkan Erdoğan İstanbul'da!
Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi!
Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi!
42 ilde zehir tacirlerine darbe
42 ilde zehir tacirlerine darbe
Hasarın maliyeti 18,5 milyar dolar
Hasarın maliyeti 18,5 milyar dolar
İsrail Refah’a saldırıya hazırlanıyor!
İsrail Refah’a saldırıya hazırlanıyor!
Akçak İsrail’i bakana sert tepki
Akçak İsrail'i bakana sert tepki
İzmir’de DEAŞ operasyonunda 8 tutuklama!
İzmir'de DEAŞ operasyonunda 8 tutuklama!
Erdoğan’dan Netanyahu’ya hitler benzetmesi!
Erdoğan'dan Netanyahu'ya "hitler" benzetmesi!
Türk bayrağının kaldırılması soruşturması!
Türk bayrağının kaldırılması soruşturması!
Hollanda Başbakanı Rutte İstanbul’da!
Hollanda Başbakanı Rutte İstanbul'da!
160 pilot balina kıyıya vurdu!
160 pilot balina kıyıya vurdu!
Türk ve Yunan heyetler bir araya geldi
Türk ve Yunan heyetler bir araya geldi
Daha Fazla Video Göster