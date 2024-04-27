27 Nisan 2024, Cumartesi
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Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi! Beyaz Saray: Erdoğan’ı sabırsızlıkla bekliyoruz
Başkan Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne yapmayı planladığı ziyaret ertelendi. Karar Türkiye'nin talebi üzerine Başkan Erdoğan'ın programındaki değişiklikler sebebiyle alındı. Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ve ABD arasında üst düzey temasların devam edeceğini vurguladı.