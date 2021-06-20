Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun açıkladı: Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için süreç başlatıldı

Avusturya'da tutuklanan firari Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine ilişkin ilk adım atıldı. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz’ın gözaltına alınması ile ilgili yaptığı açıklamada “İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” dedi