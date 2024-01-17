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Uzayda Türkiye heyecanı! | Uzay yolculuğu yarına ertelendi! SpaceX'ten resmi açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 19:55
Türkiye’yi, Milli Uzay Programı ve uzay yolculuğu heyecanı sardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yürütülen Milli Uzay Programı kapsamında tarihi gün geldi. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın, uluslararası uzay istasyonuna yapacağı tarihi yolculuk kapsamında, çok kapsamlı ve bir o kadar da anlamlı etkinlikler planlandı. Ancak Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu teknik nedenden dolayı yarına ertelendi. İşte detaylar....
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