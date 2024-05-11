Bakan Yerlikaya’dan suç örgütlerine operasyon açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen "Mahzen-42" operasyonlarında elebaşılığını Numan Karakoç ve cezaevinde olan Hakan Akdoğan'ın yaptığı birbiriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca "Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen 'Mahzen-43'operasyonlarında, elebaşılığını Uğur Özgen'in (Cezaevinde) yaptığı organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı." dedi.