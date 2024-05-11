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AK Parti Kadın Kolları'ndan anlamlı etkinlik

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2024 15:02
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Üyeleri, 12 Mayıs Anneler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli anneler için Arnavutköy'de bulunan ormanlık alana fidan dikildi.
AK Parti Kadın Kolları’ndan anlamlı etkinlik
AK Parti Kadın Kolları'ndan anlamlı etkinlik
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