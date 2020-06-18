Türkiye, Libya’da zafer kazanmaya başlayınca harekete geçmişler! Dr. Güray Alpar’dan A Haber’de çarpıcı yorum

A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan Emekli Tümgeneral Dr. Güray Alpar, Türkiye’nin icra ettiği Pençe Kaplan Operasyonu’na ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Pençe Kaplan Operasyonu ile Libya’daki mücadelenin aynı amaç doğrultusunda ilerlediğini belirten Alpar, Türkiye’nin Libya’da kazandığı başarılarla birlikte, terör örgütünün aldığı talimatla sızma girişimleri yapmaya başladığını açıkladı.

Emekli Tümgeneral Dr. Güray Alpar'ın açıklamaları şu şekilde:

Bölge yabancısı olduğumuz bir bölge değil. Ben de birçok defa oradaki operasyonlara katılmıştım. Tabii terör örgütüne karşı TSK gerek planlamasıyla, komuta kademesiyle gerekse sahadaki uygulamasıyla bütün dünyanın hayranlıkla takip ettiği başarılı bir faaliyet sürdürüyor ve bu faaliyet çok kolay bir faaliyet değil, arazi gerçekten çok dağlık, terör örgütü yapılanmasına çok müsait bir bölge. Ama buna karşı TSK'nın çok büyük bir tecrübesi var. Bu açıdan; dünyada en önde gelen ordulardan birisi olduğunu söyleyebiliriz.

Hedef sayısı çok fazla, bu arazi zor ama bu durum kesinlikle askerimiz için, güvenlik güçlerimiz için bir engel değil. Bunu başarıyla sürdürüyorlar. Tabii burada dikkatimizi çeken husus buranın diğer bölgelerle bağlantısı, tek bir noktada düşünürsek burada tam konuyu anlayamayız. Daha önce de biliyorsunuz; Suriye'de bu tip sızmalar, geçişler oluyordu. Bu şimdi Irak'ın kuzeyine kaydı. Bu bazı güçlerin oyuncağı olmuş olan terör örgütüne verilmiş bir talimatın sonucudur. Ben hatta bu durumu şuna bağlıyorum, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını savunması ve Libya.

TÜRKİYE, LİBYA'DA ZAFER KAZANMAYA BAŞLAYINCA HAREKETE GEÇMİŞLER!

Libya ile Kuzey Irak'ın ne alakası var? diyeceksiniz. Şöyle bir alakası var; Kasım ayında mutabakat muhtırası imzalandı. Bu yılın başında da TSK, TBMM'nin verdiği izinle Libya için teskere aldı. Ve Mart ayıyla beraber bunların sonuçları alınmaya başladı. Suriye'deki sızmaların tarihlerine baktım, bire bir uyuyor. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ne zaman başarı kazanmaya başladı? Burada verilen talimata göre, terör örgütü uzantıları sızmalara başladı. Şimdi ise Mayıs ayının sonundan itibaren TSK'nın vermiş olduğu eğitim desteğiyle Ulusal Mutabakat Hükümeti başkentlerini kuşatmadan kurtardı. Bundan sonra zaten ben bekliyordum 'ne yapılacak?' diye. Bunlar hemen toplantılar yaptılar, bu toplantılara BAE de katıldı. Akdeniz'le bölgeyle hiçbir alakası olmayan Fransa, Yunanistan da katıldı. Toplantıda acaba ne görüştüler ki ondan sonra Türkiye'ye karşı bir takım girişimler oldu.