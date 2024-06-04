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Uyuşturucu rotasına darbe! Güney Amerika'dan uyuşturucu kaçakçılığı yapan 9 zanlı gözaltında

ahaber.com.tr
Ramazan Almaçayır
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Giriş: 04.06.2024 11:57
Güncelleme:04.06.2024 11:57
Güney Amerika'dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "Narkoçelik-20" operasyonlarında 373 kg kokain ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltında. Operasyonla ilişkin A Haber'e özel bilgileri A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
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