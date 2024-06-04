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Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Pilotlar neden fırlatma koltuğunu kullanmadı? İşte merak edilen soruların yanıtları

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 11:54
A Haber canlı yayınına bağlanan emekli pilot Ahmet İzgi düşen uçakla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Emekli pilot uçağın temel pilot eğitim aşamasında kullanılan ilk model olduğunu ve kaza kırıma uğrayan bir model olmadığını açıkladı. Pliotlar neden fırtlatma koltuğunu kullanmadı? şeklinde kamuoyunda merak edilen soruya ise İzgi, bu tip tek motorlu uçaklarda fırlatma koltuğunun bulunmadığını, fırtlatma koltuklarının F-16 gibi savaş jetlerinde bulunduğunu ifade etti. Düşen eğitim uçağı HÜRJET'in muadili mi? sorusuna ise Emekli pilot "HÜRJET jet motorlu bir eğitim uçağı. Bu pervaneli bir uçak. Uçak eğitiminin ilk aşamasında kullanılan bir uçak." dedi.
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