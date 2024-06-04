Demokratikleşme maskesiyle kirli plan! PKK illegal seçim ile ne planlıyor?

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda işgal ettiği topraklarda 11 Haziran'da sözde yerel seçim yaparak kendisine meşruiyet sağlamayı hedefliyor. Türkiye sözde seçime nasıl tepki verecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret değerlendirdi.

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