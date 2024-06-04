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Kaçak yapıların tespiti nasıl yapılıyor? Ne kadar bina tespit edildi?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 04.06.2024 13:44
Türkiye'nin en uzun sahillerine sahip Muğla'da kaçak yapıların listesi çıkarıldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik son durumu aktardı.

Kaçak yapı listesi şöyle:

BODRUM: 3815

FETHİYE: 2100

MARMARİS: 1850

MİLAS: 1724

MENTEŞE: 944

DATÇA: 854

SEYDİKEMER: 654

KÖYCEĞİZ: 544

ULA: 520

YATAĞAN: 218

DALAMAN: 40

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Kaçak yapıların tespiti nasıl yapılıyor?
Kaçak yapıların tespiti nasıl yapılıyor?
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