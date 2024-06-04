Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Terörle mücadele ve ekonomi başta olmak üzere önemli başlıklar masada olacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması da ele alınacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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