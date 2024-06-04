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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Bayram tatili 9 gün olacak mı?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 04.06.2024 16:29
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Terörle mücadele ve ekonomi başta olmak üzere önemli başlıklar masada olacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması da ele alınacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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