Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in 'Fındık Kurdu' büyüdü! Bir Şarkısın Sen'in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu'nun son hali...

Bir dönem atv'de yayınlanan "Bir Şarkısın Sen" yarışmasında 'Fındık Kurdu' lakabıyla anılan Berna Karagözoğlu, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı. Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu üstlendiği programda izleyicilerin gönlünde taht kuran Karagözoğlu, genç kız oldu. Şimdilerde 24 yaşında olan genç yeteneğin son halini görenler ise şaştı kaldı. İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...