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Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in 'Fındık Kurdu' büyüdü! Bir Şarkısın Sen'in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu'nun son hali...

Bir dönem atv'de yayınlanan "Bir Şarkısın Sen" yarışmasında 'Fındık Kurdu' lakabıyla anılan Berna Karagözoğlu, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı. Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu üstlendiği programda izleyicilerin gönlünde taht kuran Karagözoğlu, genç kız oldu. Şimdilerde 24 yaşında olan genç yeteneğin son halini görenler ise şaştı kaldı. İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 14:27
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Pınar Altuğ ve Erol Evgin’in ’Fındık Kurdu’ büyüdü! Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’nun son hali...

"Bir Şarkısın Sen" programının unutulmaz sunucuları Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in sunuculuğunu yaptığı "Bir Şarkısın Sen" programı, şimdilerde çocuk yıldızlarının değşimleriyle gündem oluyor.

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Pınar Altuğ ve Erol Evgin’in ’Fındık Kurdu’ büyüdü! Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’nun son hali...

Güzel sesi ve kendine özgü tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Karagözoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Pınar Altuğ ve Erol Evgin’in ’Fındık Kurdu’ büyüdü! Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’nun son hali...

Televizyon macerasına sadece 9 yaşında başlayan Berna Karagözoğlu, aradan geçen zaman içinde muazzam bir değişim geçirdi.

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Pınar Altuğ ve Erol Evgin’in ’Fındık Kurdu’ büyüdü! Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’nun son hali...

Sosyal medyada da sık sık paylaşımlar yapan Karagözoğlu, güzelliğiyle büyük ilgi topluyor. Son halini gören takipçileri ise, "Bu nasıl değişim", "Tanıyamadık" gibi yorumlarda bulunuyor.

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Pınar Altuğ ve Erol Evgin’in ’Fındık Kurdu’ büyüdü! Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’nun son hali...

Geçen yıllar içinde büyük bir değişim geçiren Karagözoğlu, güzelliğiyle sosyal medyada adeta fenomen haline geldi.