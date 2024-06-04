ANALİZ-FETÖ'de iç çatışma derinleşiyor

Türkiye'deki yapılanması ardı ardına düzenlenen operasyonlarla çöken Fetullahçı terör örgütünde iç kavgalar yaşanıyor. Öyle ki elebaşı Gülen'in sağlık durumunun da her geçen gün kötüye gitmesiyle örgüt yönetimini ele geçirme mücadelesi ve ayrışma süreci ayyuka çıkmıştı. Son olarak da örgütün üst düzey teröristlerinin, elebaşı Gülen'i Pensilvanya'daki şer yuvasından kaçırdığı iddia edildi. Peki FETÖ Elebaşı Gülen'i kim, neden kaçırdı