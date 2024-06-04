04 Haziran 2024, Salı
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Teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'den 15 Temmuz itirafları! Darbeden önce Başkan Erdoğan'a karşı kirli oyun
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen 15 Temmuz darbe girişimine yönelik çarpıcı itiraflarda bulundu. Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz’un kilit ismi firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Başkan Erdoğan için hazırlattığı çirkin "oyun"u da itiraf ederken, Ebuseleme Gülen "Meral'i Gıdıkla" isimli bir oyun yaptıklarını ve bunun üzerinden de AK Parti'yi hedef aldıklarını belirtti. İşte detaylar...