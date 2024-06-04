04 Haziran 2024, Salı
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Türksat 6A'nın tarihi yolculuğu başlıyor! Türkiye dünya listesine girdi! Yüzde 90 oranında yerlilik...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu TUSAŞ Uçuş Alanı’nda TÜRKSAT 6A’yı fırlatma alanına uğurlama törenine katıldı. Bakan Kacır yaptığı açıklamada Türkiye'nin haberleşme uydusu üreten 11 ülkeden biri olduğunu vurgularken "Ülkemizin stratejik güvenliği için milli uydu markamızı oluşturacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu ise "TÜRKSAT 6A'yı temmuz ayının ikin haftasında yörüngesine yollayacağız. Türksat 6A, 5 milyar insana ulaşacak" dedi. İşte detaylar...