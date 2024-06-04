Terörist başı Gülen nereye kaçırıldı? CIA hangi plan peşinde? Uzman isim A Haber'de anlattı

FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftçiliği sessizliğe bürünürken, FETÖ merkezinde önceden nöbet tutan silahlı ve üniformalı Amerikalı güvenlik görevlileri artık yerlerinde görülmüyor. Diğer yandan çevredekiler FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çiftlikten başka bir yere götürüldüğünü düşünüyor. Peki terörist başı kaçırıldı mı? Fetullah Gülen öldü mü? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

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