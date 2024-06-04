04 Haziran 2024, Salı
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İsrail’den sınıra 35 KM mesafede saldırı! Halep’e hava saldırısında 16 ölü
Gazze işgalini sürdüren İsrail, Suriye ve Lübnan'da da saldırılarına ara vermiyor. Son olarak İsrail'e ait hava araçlarının, Halep'in kırsalındaki Hayyan beldesinde bazı askeri noktaları hedef aldığı iddia edildi. Gazeteci Murat Özer, konuk olduğu Sebep Sonuç programında İsrail'in Türkiye sınırının yakınına düzenlediği bu hava saldırısının bir gözdağı olup olmadığını değerlendirdi.