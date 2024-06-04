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Türksat 6A ABD'ye gönderiliyor! Yerli haberleşme uydusu temmuz ayında uzaya fırlatılacak

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 04.06.2024 13:36
Türkiye'nin en önemli projelerinden olan yerli haberleşme uydusu Türksat 6A Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiliyor. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez Ankara'dan aktardı.
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