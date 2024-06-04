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Merkez Bankası'ndan enflasyon için yıl sonu tahmini: Yüzde 38'e gerilemesini bekliyoruz

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 04.06.2024 16:31
Güncelleme:04.06.2024 16:31
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yaptığı açıklamada "Enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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