15 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye Göktuğ ile destan yazdı! Göğsümüzü kabartan proje

Türkiye Göktuğ ile destan yazdı! Göğsümüzü kabartan proje

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2021 16:28
Güncelleme:15.04.2021 16:33
Türkiye'nin milli füzesi Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Böylece Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Bu önemli kabiliyetin askeri boyutu kadar ekonomik yönüne dikkat çeken uzmanlar, milyonlarca doların Türkiye'de kalacağını ifade etti.
Türkiye Göktuğ ile destan yazdı! Göğsümüzü kabartan proje
Türkiye Göktuğ ile destan yazdı! Göğsümüzü kabartan proje
Yunanistan'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Yunanistan'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Atina'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Atina'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Gökyüzüne atılan en güzel imza
Gökyüzüne atılan en güzel imza
ABD neden geri adım attı?
ABD neden geri adım attı?
ABD gemileri neden göndermiyor?
ABD gemileri neden göndermiyor?
Edirne Valiliği'nden ev kadınlarına çağrı
Edirne Valiliği'nden ev kadınlarına çağrı
İki ay içinde iki farklı açıklama
İki ay içinde iki farklı açıklama
Fezleke düzenlendi
Fezleke düzenlendi
Yıldırım Akbulut'a veda!
Yıldırım Akbulut'a veda!
Biontech aşısı nasıl hazırlanıyor?
Biontech aşısı nasıl hazırlanıyor?
Kanada ambargo koydu artık yerlisi var
Kanada ambargo koydu artık yerlisi var
Daha Fazla Video Göster