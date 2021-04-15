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Türkiye Göktuğ ile destan yazdı! Göğsümüzü kabartan proje
Türkiye'nin milli füzesi Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Böylece Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Bu önemli kabiliyetin askeri boyutu kadar ekonomik yönüne dikkat çeken uzmanlar, milyonlarca doların Türkiye'de kalacağını ifade etti.