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Türk demokrasi tarihine sürülen kara leke! 28 Şubat'ta medya nasıl rol oynadı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 22:44
'Bin yıl sürecek' denilen zulüm çoktan kaybolsa da o utanç günleri unutulmadı ve üzerinden tam 27 yıl geçti. 28 Şubat sürecinde demokrasi postallarla çiğnendi. İnsan hakları gasp edildi. Hafızalardan silinmeyecek izler bırakıldı. O güne nasıl gelindi neler yaşandı? İşte "Post Modern Darbe"nin ayrıntılarınu uzman isimler A Haber’de değerlendirdi...
28 Şubatta medya nasıl rol oynadı!

28 Şubat’ta medya nasıl rol oynadı!
28 Şubat'ta medya nasıl rol oynadı!
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