Türk demokrasi tarihine sürülen kara leke! 28 Şubat'ta medya nasıl rol oynadı!

'Bin yıl sürecek' denilen zulüm çoktan kaybolsa da o utanç günleri unutulmadı ve üzerinden tam 27 yıl geçti. 28 Şubat sürecinde demokrasi postallarla çiğnendi. İnsan hakları gasp edildi. Hafızalardan silinmeyecek izler bırakıldı. O güne nasıl gelindi neler yaşandı? İşte "Post Modern Darbe"nin ayrıntılarınu uzman isimler A Haber’de değerlendirdi...