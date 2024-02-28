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Türk demokrasi tarihine sürülen kara leke! 28 Şubat'ta medya nasıl rol oynadı!

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Giriş Tarihi: 28.02.2024 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
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Türk demokrasi tarihine sürülen kara leke! 28 Şubat’ta medya nasıl rol oynadı!

'Bin yıl sürecek' denilen zulüm çoktan kaybolsa da o utanç günleri unutulmadı ve üzerinden tam 27 yıl geçti. 28 Şubat sürecinde demokrasi postallarla çiğnendi. İnsan hakları gasp edildi. Hafızalardan silinmeyecek izler bırakıldı. O güne nasıl gelindi neler yaşandı? İşte "Post Modern Darbe"nin ayrıntılarınu uzman isimler A Haber’de değerlendirdi...

Türkiye tarihine "post-modern darbe" olarak geçen ve toplum ile siyaset üzerinde derin postal izleri bırakan 28 Şubat'ı geride bırakalı 27 yıl oldu. Kadınların başörtüsü olduğu için okullara sokulmadığı, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen insanların adeta kamusal alandan silindiği, var olan toplumsal düzeni korku ve tehlike mantığına endeksleyen kararların kağıda döküldüğü günün adıdır 28 Şubat.

Türk demokrasi tarihine sürülen kara leke. Dönemin gazeteleri 28 Şubat'ta nasıl rol oynadı? 'Post-modern' darbe olarak adlandırılan sürecin taşları nasıl döşendi? 28 Şubat sürecinde gazetelerin manşetleri.

Emin Pazarcı Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi

28 Şubat'ın öncesi ve sonrası var. Öncesine bakıldığı zaman askerler Refah Yolu hükümetini yani Erbakan'ı istemiyorlardı. Birde Fetullah Gülen vardı ve kendisi Erbakan'a düşmandı. Bizi yanlış tanıyorlar bütün okullarımızı askere devretmeye hazırım diye açıklamaları da vardı. Birtakım güçler isteniyordu ve o güçlerin kim olduğu bakarsak Mustafa Kahramanyol'u örnek verebiliriz. Kahramanyol Demirel'in Balkan Danışmanıydı yani askerdi tabip albaydı. Demirel'i aşarak Bosna'da İzzet Begoviç ile ciddi ilişkiler içindeydi ve bazı destekler veriyordu.

Sadece vatan ve millet dediğim için telefonlarım dinlendi. Erbakan'a yakın olduğumdan kaynaklı kötü adam ilan edildik o dönem içerisinde. Baskı ve zulüm vardı sadece başörtü meselesi değildi bu. NATO subaylarının karşısında yer alan milliyetçi subayları yok ettiler, dinine ve ülkesine bağlı subayları yok ettiler ve FETÖ'den destek aldılar aynı amaca hizmet ettiler. Erbakan hükumetini gönderdiler zaten onlara göre önemli olan Erbakan'ı devirmekti.

Gaffar Yakınca Gazeteci

Fatih Altaylı o zaman vatandaşlık görevini "nerede bir başörtülü görsem gidip ihbar edeceğim" diyor. Dünyanın herhangi bir yerinde bir gazetecinin böyle bir köşe yazısı varsa insan içine çıkamaz. Bizimkisi gayet işine devam ediyor.

Yusuf Alabarda Emekli Albay

Başörtüsü kullanan kardeşlerimiz için bir radyoda öyle tabirlerde bulundu ki ömrünüzde o kelimeleri kullanmamışsınızdır.

Gaffar Yakınca Gazeteci

Basın patronlarından birinin evladı o zaman askerliğini Antalya'daki en lüks otellerden birinde yaptı o zaman bedelli askerlik bir şey yoktu. Terör dönemiydi ve vatan evlatları şehit oluyorlardı bir tane basın patronun çocuğuna paşalar torpil yaptı onunda haberini yaptık.

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