Türk demokrasi tarihine sürülen kara leke! 28 Şubat’ta medya nasıl rol oynadı!

Türkiye tarihine "post-modern darbe" olarak geçen ve toplum ile siyaset üzerinde derin postal izleri bırakan 28 Şubat'ı geride bırakalı 27 yıl oldu. Kadınların başörtüsü olduğu için okullara sokulmadığı, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen insanların adeta kamusal alandan silindiği, var olan toplumsal düzeni korku ve tehlike mantığına endeksleyen kararların kağıda döküldüğü günün adıdır 28 Şubat.

Türk demokrasi tarihine sürülen kara leke. Dönemin gazeteleri 28 Şubat'ta nasıl rol oynadı? 'Post-modern' darbe olarak adlandırılan sürecin taşları nasıl döşendi? 28 Şubat sürecinde gazetelerin manşetleri.