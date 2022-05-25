25 Mayıs 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tunç Soyer’den manidar Yunanistan ziyareti! Yunan Başkan Türkiye’yi hedef aldı Soyer sustu
Yunanistan'a giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atina Belediye Başkanı Bakoyannis ile görüştü. Görüşme sonrası Bakoyannis sosyal medya hesabından, "Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz" paylaşımı yaptı. Soyer'in paylaşım karşında sessiz kalması tepki çekti.