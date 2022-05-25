Tunç Soyer’den manidar Yunanistan ziyareti! Yunan Başkan Türkiye’yi hedef aldı Soyer sustu

Yunanistan'a giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atina Belediye Başkanı Bakoyannis ile görüştü. Görüşme sonrası Bakoyannis sosyal medya hesabından, "Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz" paylaşımı yaptı. Soyer'in paylaşım karşında sessiz kalması tepki çekti.

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