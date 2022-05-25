25 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Tunç Soyer’den manidar Yunanistan ziyareti! Yunan Başkan Türkiye’yi hedef aldı Soyer sustu

Tunç Soyer’den manidar Yunanistan ziyareti! Yunan Başkan Türkiye’yi hedef aldı Soyer sustu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2022 13:30
Yunanistan'a giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atina Belediye Başkanı Bakoyannis ile görüştü. Görüşme sonrası Bakoyannis sosyal medya hesabından, "Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz" paylaşımı yaptı. Soyer'in paylaşım karşında sessiz kalması tepki çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Soyer’den manidar Yunanistan ziyareti!
Soyer’den manidar Yunanistan ziyareti!
Türkiye kahraman şehitlerini uğurluyor...
Türkiye kahraman şehitlerini uğurluyor...
Türkiye’nin çekinceleri giderilecek mi?
Türkiye'nin çekinceleri giderilecek mi?
Kılıçdaroğlu’nu kim konuşturuyor?
Kılıçdaroğlu'nu kim konuşturuyor?
Zehir tacirlerine büyük darbe
Zehir tacirlerine büyük darbe
15 yıl sonra ilk ziyaret
15 yıl sonra ilk ziyaret
Türkiye şehitlerine ağlıyor!
Türkiye şehitlerine ağlıyor!
İftira provokasyonunda manidar zamanlama
İftira provokasyonunda manidar zamanlama
Suriye’de yeni operasyon ne zaman?
Suriye'de yeni operasyon ne zaman?
Külliye’de göç toplantısı
Külliye'de göç toplantısı
Fetih coşkusunda milyonlarca fidan dikilecek
Fetih coşkusunda milyonlarca fidan dikilecek
Skandal açıklama: İstanbul’u verirsin, Kayyum atarsın
Skandal açıklama: İstanbul’u verirsin, Kayyum atarsın
Daha Fazla Video Göster