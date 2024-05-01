Elektronik sigarada büyük tehlike! Kullananların vücutlarında 2 kat fazla uranyum tespit edildi

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, düzenli olarak e-sigara içen ergenlik çağındaki gençler, toksik metallere maruz kalıyor. Araştırma sonucunda düzenli olarak elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında ara sıra içenlere oranla yüzde 30 daha fazla kurşun ve iki kat fazla uranyum tespit edildi.

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