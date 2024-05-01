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İşte polisi yaralayan taşlar! Yasak tanımayan sol örgütler polise saldırdı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 01.05.2024 14:21
1 Mayıs kutlamaları için yasak olmasına rağmen Taksim’e yürümek isteyen CHP, DEM ve DİSK öncülüğündeki sol örgütler kaldırım taşlarını söküp polis attılar. A Haber muhabiri Mehmet Karataş olay yerinden son durumu aktardı.
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