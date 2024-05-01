İşte polisi yaralayan taşlar! Yasak tanımayan sol örgütler polise saldırdı

1 Mayıs kutlamaları için yasak olmasına rağmen Taksim’e yürümek isteyen CHP, DEM ve DİSK öncülüğündeki sol örgütler kaldırım taşlarını söküp polis attılar. A Haber muhabiri Mehmet Karataş olay yerinden son durumu aktardı.

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