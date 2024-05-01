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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı: Türkiye İsrail'in soykırım davasına müdahil olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2024 15:47
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Endonezyalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin Güney Afrika tarafından açılan davaya Türkiye'nin de müdahil olma kararı verdiğini duyurdu.
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