Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı: Türkiye İsrail'in soykırım davasına müdahil olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Endonezyalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin Güney Afrika tarafından açılan davaya Türkiye'nin de müdahil olma kararı verdiğini duyurdu.

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