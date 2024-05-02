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1 Mayıs gösterilerinde polise tekme atan provokatör CHP'li trol 'Basel' çıktı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2024 00:09
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Saraçhane Meydanı'nda toplanan sendika ve meslek örgütü üyesi gruplar ile polis arasındaki arbede yaşandı. Provokatör gruplar, kaldırım taşlarını sökerek polise attı. Polise tekme atanların arasında 'Basel' isimli CHP'li sosyal medya trolü Bekir Aslan olduğu tespit edildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde CHP'li trol Basel'in yanındaki provokatörlerle beraber polis barikatına yüklendiği ve tekme attığı görüldü. Öte yandan Bekir Aslan'ın polise saldırmaya CHP otobüsüyle gittiği tahmin ediliyor.
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