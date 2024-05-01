01 Mayıs 2024, Çarşamba
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Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ne anlatıyor? Sağ ve sol el parmaklarında morarma dikkat çekti! İşte iddiaları çürüten görüntüler
İstanbul Bahçeşehir'de, 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut cinayeti... Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.