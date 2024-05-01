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Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ne anlatıyor? Sağ ve sol el parmaklarında morarma dikkat çekti! İşte iddiaları çürüten görüntüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2024 15:55
İstanbul Bahçeşehir'de, 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut cinayeti... Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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