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Yeni öğretmen atamaları ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den A Haber'de tarih verdi: Öğretmen atama kararı....

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 01.05.2024 17:00
Son dakika haberi... Eğitimde sadeleşme nasıl olacak? Yeni müfredatta neler değişecek? Öğrencilere nasıl yansıyacak? Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Tekin öğretmen atamaları için Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni işaret etti. İşte tüm detaylar....
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Yeni öğretmen atamaları ne zaman?
Yeni öğretmen atamaları ne zaman?
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