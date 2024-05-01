Yeni öğretmen atamaları ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den A Haber'de tarih verdi: Öğretmen atama kararı....

Son dakika haberi... Eğitimde sadeleşme nasıl olacak? Yeni müfredatta neler değişecek? Öğrencilere nasıl yansıyacak? Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Tekin öğretmen atamaları için Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni işaret etti. İşte tüm detaylar....

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